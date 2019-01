FRANKFURT/PARIS (Dow Jones)--Der Luxusgüterkonzern LVMH ist im abgelaufenen Jahr über alle Geschäftsbereiche hinweg kräftig gewachsen. Vor allem das Kerngeschäft mit Mode- und Lederartikeln trug zum Umsatz- und Gewinnwachstum bei, wie die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA mitteilte. Zu verdanken war dies unter anderem der ungebrochenen Kauflust der chinesischen Kunden. Die Dividende soll um 20 Prozent auf 6 Euro je Aktie steigen.

Der Umsatz kletterte um 10 Prozent auf 46,8 Milliarden Euro. Das organische Wachstum lag bei 11 Prozent. Das Segment Fashion & Leather Goods verbuchte auf dieser Basis ein Plus von 15 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro. Zweistellig war das Wachstum auch in den Bereichen Parfums und Kosmetik sowie Uhren und Schmuck. Im vierten Quartal legte der konzernweite Umsatz organisch und bereinigt um 10 Prozent zu.

Die Ausgaben der chinesischen Kunden sowohl in China als auch bei Reisen ins Ausland stiegen bei den meisten der großen Konzernmarken im Quartal im zweistelligen Bereich, sagte Finanzchef Jean-Jacques Guiony. "Wir sehen keine besondere Verlangsamung im vierten Quartal im Vergleich zum Rest des Jahres", fügte er hinzu.

Unter dem Strich verdiente LVMH im Gesamtjahr 6,35 Milliarden Euro nach 5,37 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis kletterte auf 9,88 von 8,11 Milliarden Euro.

Für 2019 ist der Konzern "verhalten zuversichtlich". In einem unsicheren Umfeld sei LVMH gut gerüstet für ein anhaltendes Wachstum in allen Geschäftsbereichen, heißt es in der Mitteilung.

January 29, 2019

