FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Ergebnisse und ein starker Ausblick haben den Sartorius-Aktien am Dienstag über die Charthürde von 120 Euro geholfen. Dies lockte in der Folge weitere Käufer an. Bis zum Handelsschluss bauten die Aktien des Pharma- und Laborausrüsters die Gewinne immer mehr aus. Am Ende stand für die Anteile ein Aufschlag von mehr als 18 Prozent auf 133,80 Euro zu Buche. Das war der höchste Schlusskurs seit Anfang November.

Damit waren sie im MDax der mittelgroßen Börsentitel unangefochten die Nummer eins. Erstmals seit Mitte November ließen sie auch die 200-Tage-Durchschnittslinie hinter sich, die als Indikator für den längerfristigen Trend starke Beachtung findet.

Der Konzernumsatz der Göttinger war ersten Berechnungen zufolge bereinigt um Wechselkurseffekte im Jahresvergleich um 13 Prozent auf rund 1,57 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) legte um 15 Prozent auf 405 Millionen Euro zu.

Von einem "starken Jahresschluss" sprach ein Analyst mit Blick auf das Schlussquartal 2018. Im Gesamtjahr 2018 habe Sartorius das stärkste Wachstum auf den amerikanischen Absatzmärkten gezeigt. Dort sei der Umsatz um ein Sechstel gestiegen. Fast so stark sei das Umsatzplus in der Region Asien-Pazifik gewesen./bek/he

