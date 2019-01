ZephyrTel, ein Softwareunternehmen von ESW Capital im Dienste des globalen Telekommunikationssektors, gibt die Übernahme des Telekommunikationsgeschäfts von ResponseTek mit sofortiger Wirkung bekannt.

Mit der Übernahme von ResponseTek realisiert ZephyrTel teilweise den Plan, durch Strategien rund um Business Support Systems (BSS) und die schnelle Bereitstellung nativer Cloud-Lösungen weltweit Mehrwert für Telekommunikationsunternehmen zu schaffen.

ResponseTek, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zum Enterprise Customer Experience Management (CEM), fördert zielstrebig das Umsatzwachstum durch effektive, benutzerfreundliche und ansprechende Lösungen, die Einblicke und Aktionspläne zur Kundenbindung, Erhöhung des Share of Wallet und Gewinnung neuer Kunden bieten. Das frühere Produkt von ResponseTek mit der Bezeichnung "ResponseTek Listening Platform" wird als "ResponseTek for Telco" unter der Marke ZephyrTel vermarktet. Die Plattform wird ebenso auf dem Markt eingeführt, wie auch andere übernommene Softwareprodukte im Portfolio von ZephyrTel wie Mobilogy, PeerApp, VoltDelta, Vasona, NewNet Messaging und NewNet Interact derzeit vertrieben werden.

Mike Shinya, CEO von ZephyrTel, kommentierte: "Es ist ein großes Privileg, ResponseTek for Telco in unser wachsendes Cloud-Produktportfolio aufzunehmen. Damit untermauern wir unser Ziel, Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt einen Mehrwert zu bieten. Wir möchten ein führender Partner der Telekommunikationsunternehmen in ihren digitalen Transformations- und Cloudmigrationsprogrammen sein und setzen zu diesem Zweck den Erwerb und die Entwicklung neuer Lösungen fort, die unseren Kunden Effizienz und Produktivitätssteigerung bringen."

ResponseTek for Telco integriert Daten und Berichte zu Kundenerfahrungen in der gesamten Organisation zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit. Daraufhin haben mehr als 90 Prozent der Kunden von ResponseTek ihre CEM-Implementierungen zu Multi-Channel-Lösungen ausgebaut und folgende Ergebnisse erzielt:

Durchschnittliche Erhöhung des Net Promoter Score um 6,5 Punkte innerhalb des ersten Jahres

Jährlich um ein bis fünf Prozent niedrigere Kundenabwanderung

Feedback-Antwortquoten von bis zu 48

Zwanzigmal mehr Feedback als mit herkömmlichen Befragungsmethoden

Verbesserungen der Kundenzufriedenheitswerte um bis zu 25%.

ZephyrTel bedient derzeit die weltweite Telekommunikationsbranche mit Softwareprodukten für Einzelhandel, Infrastruktur, Mobilfunk, den Weg zur Cloud und Kundenerfahrungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zephyrtel.com

Über ResponseTek

ResponseTek, der weltweit führende Anbieter von handlungsorientierter Software zum Customer Experience Management (CEM), verbindet die Stimme von über 720 Millionen Kunden mit den von ihnen genutzten Marken. Die preisgekrönte Plattform von ResponseTek sammelt Kundenfeedback in Echtzeit von allen Berührungspunkten, kommuniziert diese Erkenntnisse im gesamten Unternehmen durch eine rollenbasierte Berichterstattung und löst Aktionsalarme zur Rettung von gefährdeten Kunden aus. ResponseTek betreut einen weltweiten Kundenstamm mit CEM-Implementierungen in über 60 Ländern auf der ganzen Welt.

Über ZephyrTel

ZephyrTel wurde Anfang 2018 gegründet und hat anschließend in sehr kurzer Zeit ein Umsatzvolumen von 70 Millionen US-Dollar erzielt. Mit mehr als 5.000 Installationen sowie 4.000 Ingenieuren in über 50 Ländern rund um den Globus wurden seine Systeme inzwischen bei 75% der führenden Telekommunikationsanbieter installiert und das Unternehmen erweitert laufend seine Telekommunikationsproduktpalette. ZephyrTel bedient gegenwärtig die Telekommunikationsbranche rund um den Globus mit Softwareprodukten für den Einzelhandel, für Infrastrukturmaßnahmen, mobile und Cloud-Anwendungen sowie bestmögliche Kundenerlebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.zephyrtel.com.

