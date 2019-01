AUSTIN, Texas, Jan. 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech (NASDAQ: XBIT) hat heute bekanntgegeben, dass Dr. Alice Gottlieb einen Vortrag mit dem Titel "Bermekimab Shows Efficacy for Treating Hidradenitis Suppurativa (HS), Including Marked Reduction in Pain" (Bermekimab zeigt Wirksamkeit bei der Behandlung von Hidradenitis suppurativa (HS), einschließlich deutlicher Schmerzreduktion) während der Nachmittagssitzung der Jahrestagung der AAD, die am 2. März 2019 im Walter E. Washington Convention Center in Washington, DC (USA) stattfindet, halten wird. Der Vortrag, der in der Kategorie "Bahnbrechende Forschung: Klinische Studien" angenommen wurde, wird 42 Ergebnisse der kürzlich durchgeführten klinischen Studie der Phase II des Unternehmens vorstellen, an der HS-Patienten teilgenommen haben, die wöchentlich subkutane Dosen von 400 mg Bermekimab im Rahmen eines 12-wöchigen Behandlungsschemas erhielten.

In der Studie gab es zwei Behandlungsgruppen von Studienteilnehmern: diejenigen, bei denen eine vorherige Anti-TNF-Therapie versagt hatte (n=24), und solche ohne vorherige Anti-TNF-Behandlungsgeschichte (n=18). Die Studie wurde an elf verschiedenen dermatologischen Forschungszentren in den USA durchgeführt.

Die Leiterin der klinischen Studie, Dr. Alice Gottlieb, klinische Professorin für Dermatologie in der Abteilung für Dermatologie an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY (USA), kommentierte dies wie folgt: "Ich freue mich darauf, diese sehr spannenden Ergebnisse für ein neues Medikament vorzustellen, das helfen kann, einen erheblichen ungedeckten Bedarf für Patienten zu decken, die an Hidradenitis suppurativa leiden."

Ein wichtiges Ergebnis der Studie war eine signifikante behandlungsbedingte Schmerzlinderung bei den HS-Patienten. Schmerz ist in Fachkreisen weithin als zentrales Ziel der HS-Behandlung anerkannt, aber dieses Symptom blieb mithilfe der verfügbaren zugelassenen Therapien weitgehend unbehandelt. Keine zugelassene Monotherapie für HS hat bisher eine signifikante Wirkung auf den Schmerz gezeigt1.

Hidradenitis suppurativa (HS) ist eine chronische, entzündliche Hauterkrankung, die in Körperregionen auftritt, an denen apokrine Schweißdrüsen in größerer Zahl vorkommen. Es bilden sich Knötchen in den betroffenen Bereichen, die progressiv anschwellen, spontan aufbrechen und eitern. Dieser Prozess wiederholt sich und führt zur Bildung von ausbreitenden Phlegmonen und schmerzhaften Hautabszessen2,3. Schmerzen sind bei Patienten, die an HS leiden, von zentraler Bedeutung, da diese chronische Entzündung und die einhergehenden Schmerzen dazu beitragen, dass HS unter den Hauterkrankungen in Bezug darauf an erster Stelle steht, dass die Krankheit die Lebensqualität negativ beeinflusst4. Die weltweite Prävalenzrate für HS wird auf bis zu 4 % der Bevölkerung geschätzt3.

Über True Human Therapeutische Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech werden ohne Modifikation von Individuen gewonnen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Mit den Erforschungs- und klinischen Programmen für verschiedene Krankheitsbereiche haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers zur Bekämpfung von Krankheiten mit erhöhter Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu nutzen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich ganz der Pionierarbeit im Bereich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in Austin, Texas hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com .

