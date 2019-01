AUSTIN, Texas, Jan. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) hat heute bekanntgegeben, dass die Ergebnisse der offenen, multizentrischen Studie des Unternehmens zu Bermekimab als Therapie für Patienten mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis (AD) im Rahmen des Forums "Late-Breaking Research: Clinical Trials" (Bahnbrechende Forschung: Klinische Studien) auf der Jahrestagung der American Academy of Dermatology (AAD) präsentiert werden, die vom 1. bis 5. März 2019 in Washington, DC (USA) stattfindet. Der Vortrag mit dem Titel "Bermekimab is a Rapid and Effective Treatment for Atopic Dermatitis (AD)" (Bermekimab ist eine schnelle und wirksame Behandlung bei atopischer Dermatitis (AD)) wird von dem internationalen Experten und Berater von XBiotech, Dr. Eric Simpson, M.C.R., Professor für Dermatologie an der Oregon Health & Science University School of Medicine während der Nachmittagssitzung am 2. März 2019 gehalten.



Dr. Simpson kommentierte dies wie folgt: "Ich bin begeistert, Teil des Entwicklungsprogramms von Bermekimab zu sein, und freue mich darauf, die vielversprechenden ersten Ergebnisse dieser neuartigen Therapie bei atopischer Dermatitis auf der Jahrestagung der AAD vorzustellen."

John Simard erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass Dr. Simpson diese außergewöhnlichen Ergebnisse auf der Jahrestagung der AAD präsentieren wird und die Ergebnisse für Bermekimab bei diesem wichtigen Ereignis sowohl für atopische Dermatitis als auch für Hidradenitis suppurativa präsentiert werden."

Das Unternehmen gab im Dezember 2018 die wichtigsten Ergebnisse der Studie bekannt, im Rahmen derer nicht nur die klinische und statistisch signifikante Verbesserung aller klinischen Endpunkte in der Gruppe mit der höheren Dosis, sondern auch eine bemerkenswerte Geschwindigkeit, ein bemerkenswertes Ausmaß und Zielpunkte der Reaktionen in dieser Gruppe nachgewiesen wurden. 38 Patienten in zwei Behandlungsgruppen erhielten einmal wöchentlich über die Dauer eines Behandlungsschemas von 4 bzw. 7 Wochen entweder eine niedrige (200 mg) oder eine hohe (400 mg) Dosis Bermekimab. Es konnte eine statistisch signifikante Verbesserung in Bezug auf alle Endpunkte der Wirksamkeit in der Gruppe mit der hohen Dosis verzeichnet werden. Darüber hinaus wurde für die wichtigsten klinischen Endpunkte eine signifikante Dosisreaktion für die Gruppe mit der hohen Dosis im Vergleich zur Gruppe mit der niedrigen Dosis beobachtet.

Atopische Dermatitis, im Allgemeinen als Ekzem bezeichnet, ist durch chronische Hautentzündungen gekennzeichnet, die zum Abbau der Hautbarriere und zu trockener, verdickter, schuppiger Haut, Rötung und Juckreiz führen. Besonders letzterer kann beeinträchtigend wirken und zu erheblichen Schlafstörungen und Verlust der Lebensqualität führen. In den Vereinigten Staaten gibt es schätzungsweise 18 Millionen Menschen, die unter atopischer Dermatitis leiden, und es wird angenommen, dass die Inzidenz in den Industrieländern zunimmt. Es wird angenommen, dass fast 7 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten unter atopischer Dermatitis leiden, die als mittelschwer bis schwer eingestuft wird. Dies ist auch der Schweregrad der Erkrankung der in der aktuellen Studie behandelten Patienten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der atopischen Dermatitis sind mit jährlich geschätzten Kosten von fast 40 Milliarden US-Dollar erheblich.

Über True Human Therapeutische Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech werden ohne Modifikation von Individuen gewonnen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Mit den Erforschungs- und klinischen Programmen für verschiedene Krankheitsbereiche haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers zur Bekämpfung von Krankheiten mit erhöhter Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu nutzen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich ganz der Pionierarbeit im Bereich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in Austin, Texas hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com .

