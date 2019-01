Bonn (ots) - Die Debatte um einen Plan B beim Brexit dauert voraussichtlich noch den ganzen Tag und Abend an. Die Ergebnisse der Abstimmungen über die insgesamt sieben Anträge und die finale Abstimmung über eine mögliche Neuausrichtung werden erst am späten Abend erwartet. Der Parlamentssender phoenix überträgt die Diskussion live bis zum Ende, das gegen 23 Uhr erwartet wird.



Auch in der phoenix runde geht es um den Brexit. Die Gäste diskutieren ab 22.15 Uhr live über das Thema "Theresa May's Plan B - Machtkampf im Unterhaus". Alexander Kähler hat Dr. Ilja Nothnagel (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), Tony Paterson (The Independent), Prof. Peter Anthony Glees (Politikwissenschaftler University of Buckingham) und Dorothea Siems (Die Welt) zu Gast.



Im Anschluss fasst Michael Kolz in der Sendung phoenix der tag die wichtigsten Entwicklungen zusammen. Jan-Christoph Nüse hat in Brüssel dazu den Europapolitiker Elmar Brok im Interview, bei Michael Kolz im Studio sind die freie Journalistin Jessica Saltz und Thomas Gutschker von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



