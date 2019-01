In der Zuckersparte von Südzucker stehen umfangreiche Sparmaßnahmen an. Die geplanten Restrukturierungsmaßnahmen sollen bis zu 100 Millionen Euro an Einsparungen bringen, kündigt das Unternehmen am Dienstag an. Mit den Maßnahmen wolle man die ...

