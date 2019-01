SHW AG: Vorstand schlägt Dividende von 0,04 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vor DGAP-Ad-hoc: SHW AG / Schlagwort(e): Dividende SHW AG: Vorstand schlägt Dividende von 0,04 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vor 29.01.2019 / 19:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 Aalen, 29. Januar 2019. Die SHW AG hat im Geschäftsjahr 2018 den Konzernumsatz um 5,1 Prozent auf 420,9 Mio. Euro gesteigert. Das ausgewiesene Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) belief sich auf 31,0 Mio. Euro, das EBITDA vor Einmaleffekten auf 39,0 Mio. Euro. Konzernumsatz und EBITDA vor Einmaleffekten liegen damit im Rahmen der Guidance. Das ausgewiesene vorläufige, nicht testierte Konzernjahresergebnis beträgt 3,0 Mio. Euro, das Ergebnis je Aktie 0,47 Euro. Insbesondere aufgrund des Rekordinvestitionsprogramms in Höhe von 48,7 Mio. Euro betrug der operative Free Cashflow -33,0 Mio. Euro. Um die Innenfinanzierungskraft des Unternehmens zu stärken, hat der Vorstand heute beschlossen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,04 Euro je Aktie vorzuschlagen und damit von der Dividendenpolitik, die eine Ausschüttungsquote von 30 bis 40 Prozent des ausgewiesenen Konzernjahresergebnisses vorsieht, abzuweichen. Nach Billigung bzw. Feststellung des testierten Konzern- bzw. Jahresabschlusses und vorbehaltlich der Entscheidung des Aufsichtsrats soll der am 7. Mai 2019 stattfindenden Hauptversammlung die entsprechende Verwendung des Bilanzgewinns zur Beschlussfassung vorgelegt werden. * * * * 29.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHW AG Wilhelmstrasse 67 73433 Aalen Deutschland Telefon: +49 7361 502-1 Fax: +49 7361 502-674 E-Mail: ir@shw.de Internet: www.shw.de ISIN: DE000A1JBPV9 WKN: A1JBPV Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 770783 29.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A1JBPV9 AXC0316 2019-01-29/19:41