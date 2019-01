Die Baader Bank hat das Kursziel für Henkel von 104 auf 94 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns sei günstig aber zugleich auch nicht wirklich interessant, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der jüngsten Gewinnwarnung macht er seine Schätzungen nun am neuen Ausblick fest. Fraglich sei, ob Henkel mit geplanten Investitionen die richtigen Schritte ergreife./tih/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 16:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-01-29/19:57

ISIN: DE0006048432