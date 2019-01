London (ots/PRNewswire) -



MUFG Investor Services, ein globales Unternehmen, das die Vermögenswerte der Mitsubishi UFJ Financial Group bedient, hat Daniel McNamara zum Chief Strategy Officer ernannt, um MUFG Investor Services' langfristigen Wachstumsplan zu unterstützen und zu gestalten. Daniel McNamara wird von London aus tätig sein und John Sergides berichten, Chief Executive Officer von MUFG Investor Services.



Herr McNamara wird MUFG Investor Services' sechs Geschäftsbereiche beaufsichtigen und sich dabei auf Kapital- und Ressourcennutzung innerhalb dieser Geschäftsfelder hinweg konzentrieren, die Lieferung neuer Kundenlösungen überwachen und eine Reihe von Normen und Best Practices in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen entwickeln, um die Bereitstellung von MUFG Investor Services' Plänen zur Strategie- und Geschäftsentwicklung zu gewährleisten.



"MUFG Investor Services ist ein Unternehmen, dem ich bereits seit langem Bewunderung schenke und mit welchem ich zahlreiche Werte teile", so Herr McNamara. "Das Unternehmen genießt einen Ruf als Bereitsteller branchenführender Produkte und bietet eine umfangreiche Bandbreite an Lösungen, um Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Ich freue mich darauf, mit dem globalen Team zusammenarbeiten zu dürfen, um neue Strategien in die Tat umzusetzen und um die kontinuierlichen Veränderungen sowie das Wachstum des Geschäftsvolumens zu unterstützen."



Herr McNamara war zuvor für die Deutsche Bank AG tätig, wo er während der letzten neun Jahre verschiedene Positionen innehatte. Zuletzt war er als Digital Business Development Officer & General Manager für den Zahlungsverkehrssektor der Deutschen Bank beschäftigt und für die Leitung des Entwicklungsprozesses, die Umsetzung sowie die Kommerzialisierung finanzieller Technologiemöglichkeiten für dieses Unternehmen innerhalb des Geschäftsbereichs Global Transaction Banking zuständig. Er verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Wertschriftendienstleistungen, Fondverwaltung sowie Commercial- und Investmentbanking. Sein spezifisches Fachwissen umfasst die Führung und Entwicklung von Wachstumsgeschäften sowie die Handhabung von Turnaround-Fällen und strategischen Transformationsprojekten für mehrere Finanzdienstleistungsunternehmen.



"Angesichts seiner jahrzehntelangen Erfahrungswerte in Bezug auf die Ausarbeitung und Ausführung neuer Strategien in den Bereichen Custody- und Investor-Services erfüllt uns Daniels Entschluss, MUFG Investor Services beizutreten, mit großer Freude", so Herr Sergides. "Daniels Beitritt spiegelt unser Engagement zur Entwicklung neuer Lösungen für die Optimierung von MUFGs Plattformen sowie unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber wider, sie sowohl mit Wettbewerbsfähigkeit als auch mit Effizienz auszustatten, um den stetig komplexer werdenden Wirtschaftsbedingungen standhalten zu können."



MUFG Investor Services bietet Kunden Asset-Servicing-Lösungen in globalem Maßstab. Unter wirksamer Einsetzung des finanziellen und intellektuellen Kapitals von MUFG - mit Vermögenswerten von 2,7 Billionen Dollar eines der größten Kreditinstitute weltweit - bieten wir Kunden Zugang zu einer Reihe führender Lösungen angefangen bei Fondsverwaltung, Outsourcing für Middleoffices, Custody, Devisen, der Finanzierung von Dach-Hedge-Fonds, Treuhanddienstleistungen und Depot bis hin zu Wertpapierleihgeschäften sowie weiteren Bankdienstleistungen. MUFG verfügt über 90 Jahre Custody-Erfahrung sowie 350 Jahre Bankgeschichte und unterhält seit 20 Jahren ein globales Programm für Wertpapierleihgeschäfte. Momentan bietet MUFG Verwaltungsdienste für über 1600 Fonds über sämtliche Investitionsstrategien, Assetklassen und Fondsstrukturen hinweg. Das Unternehmen verfügt über 500 Milliarden Dollar an verwaltetem Kundenvermögen (assets under administration). Besuchen Sie: http://www.mufg-investorservices.com.



(Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) ist zum 31. März 2017 eine der weltweit führenden Finanzgruppen mit einem Gesamtvermögen von ca. 2,7 Billionen Dollar. Mit Hauptsitz in Tokio und einer Geschichte, die auf ca. 350 Jahre zurückblickt, stellt MUFG ein globales Netzwerk mit über 2200 Niederlassungen in nahezu 50 Ländern dar. Die Gruppe zählt über 140.000 Mitarbeiter und 300 Geschäftseinheiten, die Dienstleistungen wie Commercial Banking, Trust Banking, Wertpapiere, Kreditkarten, Konsumfinanzierung, Assetmanagement und Leasing bieten. Die operierenden Unternehmen umfassen MUFG Bank Ltd., Mitsubishi UFJ Trust sowie Banking Corporation (Japans führende Treuhandbank) und Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd., eines der größten Wertpapierhäuser Japans. Durch enge Partnerschaften zwischen unseren operierenden Unternehmen verfolgt die Gruppe das Ziel, zu einer der "weltweit vertrauendwürdigsten Finanzgruppen" zu werden, die mit Flexibilität auf die Bedürfnisse unsere Kunden eingeht, der Gesellschaft dient sowie gemeinsames und nachhaltiges Wachstum zugunsten einer besseren Welt fördert. MUFGs Aktien werden an den Börsen Tokio, Nagoya und New York (MTU) gehandelt. Besuchen Sie http://www.mufg.jp/english/index.html.



