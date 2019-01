The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2019



ISIN Name



BMG657721087 NORDIC AMER.OFFSH. DL-,01

IT0003977540 ANSALDO STS S.P.A. EO-,50

US0974881007 BOJANGLES INC. DL-,01

US2574541080 DOMINION ENGY MIDSTREAM P