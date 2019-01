Mannheimer Morgen zum Sparkurs von Südzucker Überschrift: Drastische Einschnitte Was Südzucker in einer Pressemitteilung als âEURzallgemeine Kostensenkungsmaßnahmen' und âEURzKapazitätsanpassungen' bezeichnet, sind drastische Einschnitte. Sogar einzelne Werke und Arbeitsplätze im Zucker-Segment stehen auf dem Spiel. Die Unsicherheit in der Belegschaft und bei den Rübenbauern wächst. Was kommt jetzt auf sie zu? Das Management muss schnell harte Fakten auf den Tisch legen. Eine Hängepartie in dieser Lage macht alles nur noch schlimmer. Das Unternehmen hat sich lange auf das Ende der EU-Marktordnung vorbereitet, aber offensichtlich unzureichend. So richtig überzeugen konnte die Strategie nie. Das zeigte ein Blick in die Bilanz und auf die Aktie. Der verschärfte Sparkurs musste deshalb früher oder später kommen. Die Leidtragenden sind die Mitarbeiter. Und die Landwirte. Sie fühlen sich ohnehin benachteiligt, unter anderem durch unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen in der Europäischen Union. Das lange erfolgreiche Geschäft mit Zuckerrüben hat sich deutlich verschlechtert. Mit der Aussicht auf einen schärferen Sparkurs hat Südzucker zumindest die Anleger überzeugt, der Aktienkurs legte gestern kräftig zu. Auf die verunsicherten Mitarbeiter muss das ziemlich schräg wirken. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

