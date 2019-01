Halle (ots) - Einmal im Jahr leuchtet Hans-Peter Bartels, SPD-Abgeordneter und Wehrbeauftragter des Bundestages, noch tiefer hinein in die Armee. Sein Bericht ist gespickt mit Beispielen aus Absurdistan. Ein Reservist, der aus dem Libanon abreist, weil er nicht geimpft wurde. Ein Soldat, der nach der Rückkehr aus Mali den Vorbereitungslehrgang absolviert. Waffen, die im Kosovo aus Angst vor Tierseuchen desinfiziert werden und dort wenig später auf schmutzigen Tiefladern landen. Bartels seziert und analysiert. Die Truppe leide an Unterbesetzung und Überorganisation. Ein Bürokratiemonster, ineffizient und aufgebläht, raubt Soldaten die Kraft, vernichtet Motivation und Ansehen, torpediert Rüstungsprojekte, noch bevor die erste Schweißnaht gesetzt ist.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de