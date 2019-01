Bielefeld (ots) - Mit der Info, das Generische Maskulinum (GM) gebe es wegen der Sprachökonomie überall, darf man Genderisten nicht kommen. Wenn man seine Rede nur an, sagen wir: Bürger adressiert, nicht auch an Bürgerinnen, stampfen sie wie kleine Kinder mit dem Fuß auf und greinen, sie fühlten sich nicht mitgemeint. Bei, sagen wir: Mörderinnen sind sie nicht so pingelig, da genügt ihnen das GM. Um überall mitgemeint zu sein, wo es ihnen gefällt, haben die Genderisten das Gendersternchen erfunden. Sie finden schon das Wort »Gendersternchen« toll. Die Tollität speist sich natürlich aus der Kleinkindattitüde der Genderisten, aber es freut sie sehr, dass sich, wie das Wort beweise, das Deutsche auch fremdsprachige Begriffe anverwandeln könne. Eine banale Erkenntnis. Jede Sprache kann das. Aber so geht's: Jeder, der glaubt, er müsse seine privaten Befindlichkeiten nach außen kehren, schraubt an der Sprache herum. In der Duden-Redaktion heißt es, Sprachveränderungen ließen sich »aushandeln«. Murks: Sprachwandel erfolgt in actu, nicht durch Gremienbeschluss. Der Genderstern ist ein totgeborenes Kind. Junge? Oder Mädchen?



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Scholz Stephan Telefon: 0521 585-261 st_scholz@westfalen-blatt.de