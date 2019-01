Düsseldorf (ots) - Glaubt man der Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte, haben Behinderte in NRW nicht viel zu lachen. Zwar erkennt die Studie auch Fortschritte an. Im Wesentlichen beschäftigt sie sich aber mit Defiziten: Wohnen, Mobilität, Bildung und Arbeit - wo immer die Autoren hinschauen, sehen sie bei der Integration behinderter Menschen deutliche Abweichungen vom Soll. Mal abgesehen davon, dass die Autoren selbst die mangelhafte Datenbasis ihrer Studie einräumen: Ist das Ausmalen eines Ideals eigentlich schon Wissenschaft? Dass es im Bereich der Inklusion genauso wie in sämtlichen anderen Politikbereichen ein Delta zwischen Wunsch und Realität gibt, ist keine neue Erkenntnis. Hilfreicher wäre eine Benchmark-Studie gewesen: Welche Bundesländer machen es anders als NRW, und was kann Deutschland vom Ausland lernen? Und wenn die Studie es schon beim Ausmalen von Wunschbildern belässt, hätte sie diese doch zumindest mit Preisschildern versehen können. Vielleicht tut NRW ja wirklich zu wenig für Behinderte. Diese Studie hilft ihnen aber auch nicht.



