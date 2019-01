MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Aktienindizes, Portfolioanalysen und Dienstleistungen für globale Investoren, gab heute seine jüngste Faktoreninnovation bekannt: das MSCI Multi-Asset Class-Faktorenmodell (MSCI MAC-Faktorenmodell). Dabei handelt es sich um ein mehrstufiges Modell, das Investoren mithilfe eines integrierten und einheitlichen Rahmens bei der Analyse wichtiger Portfolioexpositionen in den verschiedenen Anlagekategorien unterstützt.

In den letzten zehn Jahren haben Technologien, Änderungen der Vorschriften und die Beliebtheit passiver Anlagen den Bereich des aktiven Portfoliomanagements verändert. Da Anleger weiterhin ihren Schwerpunkt auf die zu erzielenden Ergebnisse legen, nimmt auch ihre Nachfrage nach Anlagelösungen, die zu diesen Ergebnissen passen, weiter zu. Wir sind immer mehr der Überzeugung, dass die Fähigkeit, Allokationsentscheidungen über mehrere Anlageklassen hinweg zu erarbeiten und mitzuteilen, immer wertvoller wird.

Das MSCI MAC-Faktorenmodell kann Anleger in ihren Bemühungen, sich an rasch wandelnde Umstände anzupassen, unterstützen. Das Modell verwendet einen faktorbasierten Anlagenallokationsprozess und sorgt während des Anlageprozesses für zusätzliche Einblicke, Kontrolle und Einheitlichkeit. Insbesondere unterstützt das Modell Anleger dabei, die folgenden Ziele zu erreichen:

Übergang von der herkömmlichen Vermögensallokation zur faktorbasierten Vermögensallokation

Ermittlung und Implementierung von systematischen Strategiefaktoren über Aktien hinaus auf alle Anlageklassen

Anlageklassenübergreifende Vereinfachung tausender Expositionen auf einen Satz zentraler Risiko- und Renditefaktoren

Erleichterung der Mitteilbarkeit von Expositionen bei assetklassenübergreifenden Portfolios

"Die zunehmende Beliebtheit von faktorbasierten Investment-Entscheidungen hat den Blick der Anleger auf ihre Portfolios verändert und unterstreicht wie wichtig es ist, Faktoren bei der aktiven Portfolioverwaltungen zu berücksichtigen", so Peter Zangari, Global Head of Research and Product Development bei MSCI. "Als führende Innovatoren im Bereich der untersuchungsbasierten Faktoren und mehrere Assetklassen einbeziehende Modelle engagieren wir uns dafür, unseren Kunden Orientierung in der komplexen Natur der globalen Märkte zu geben und ihren Anlageansatz zu verbessern."

Das MSCI MAC-Faktorenmodell ist ein innovativer Ansatz, der auf jahrzehntelanger Erfahrung mit der Entwicklung von Faktorenmodellen und dem Feedback von hunderten Anlegern basiert, die zu den raffiniertesten Investoren der Branche zählen. Das Modell bietet Anlegern einen einheitlichen und ganzheitlichen Rahmen für die Umsetzung und auf Messungen basierende Prüfung von anlageklassenübergreifenden Investment-Strategien, die sich auf gängige Performance-Faktoren stützen. Das neue Modell ermöglicht die Nutzung einer faktorenbasierte Anlagestrategie über den Aktienbereich hinaus.

Weitere Informationen über das MSCI MAC Faktorenmodell finden Sie unter www.msci.com/multi-asset-class-factor-models.

Über MSCI

Die forschungsbasierten Indizes und Analysen von MSCI unterstützen seit über 45 Jahren führende Investoren weltweit bei Aufbau und Management besserer Portfolios. Die Anleger nutzen unsere Angebote, um ein tieferes Verständnis der Performance- und Risikofaktoren in ihren Portfolios zu gewinnen, angesichts der Abdeckung aller Anlageklassen und unserer innovativen Recherchen.

Unsere Produkt- und Dienstleistungspalette umfasst Indizes, analytische Modelle, Daten, Immobilien-Benchmarks und ESG Research.

Laut dem jüngsten P&I Ranking betreut MSCI 99 der Top-100 größten Vermögensverwalter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.msci.com.

