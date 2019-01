Stuttgart (ots) - Der Konflikt zwischen Huawei und den USA ist alt: Seit 2012 versperrt die US-Regierung Huawei den Eintritt ins Netzwerk- und Mobilfunkgeschäft - aus Angst, Peking könnte die USA ausspionieren. Wenn die US-Regierung nun Klage gegen Huawei erhebt, ist das nur folgerichtig. Und es ist, in den Zeiten des amerikanisch-chinesischen Handelsstreites, hoch gefährlich. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Anti-Huawei-Politik der Amerikaner den chinesischen Telekommunikationsgiganten tatsächlich ins Schlingern bringen könnte. Zwar wären es in erster Linie US-Unternehmen, die davon profitierten, allerdings wäre die Freude nur kurz. Peking wird sich das nicht bieten lassen.



