Der britische Ökonom Jim O'Neill ist der Auffassung, dass Großbritannien weit gravierendere Probleme hat als den Brexit.

Die Verbesserung der Produktivität und nicht die Lösung der Brexit-Probleme ist derzeit die Hauptaufgabe der britischen Wirtschaft, sagte der renommierte britische Ökonom Jim O'Neill in einem Interview mit der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. "Ob Großbritannien in der EU oder außerhalb der Europäischen Union ist, das ist nicht das Wichtigste für unsere wirtschaftliche Zukunft", sagte O'Neill, Vorsitzender des Think Tank des Chatham House in London. Er dient auch als Chefökonom bei Goldman Sachs und prägte die Abkürzung BRIC-Staaten Anfang der 2000er Jahre, um die Idee der zukünftigen Stärke und des Potenzials der Weltwirtschaft für die aufstrebenden Volkswirtschaften Brasiliens, Russlands, Indiens und Chinas zu erfassen. Großbritannien steht vor dem 29. März, um den 28-Staaten-Block im Rahmen des formellen EU-Austrittsverfahrens nach Artikel 50 zu verlassen. Das Austrittsabkommen zwischen der EU und der britischen Premierministerin ...

