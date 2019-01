Globale Partner für Unterstützung von SailPoint bei der Realisierung von kontinuierlichem Kundenerfolg geehrt

Heute hat dieSailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL), der Marktführer im Bereich Identity Governance für Unternehmen, die kontinuierliche Stärke seines Partner-Ökosystems mit einer Feier seiner im vergangenen Jahr erfolgreichsten Partner in den Mittelpunkt gestellt. Das globale Partnernetzwerk von SailPoint spielt eine integrale Rolle bei der Realisierung von kontinuierlichem, vorhersehbarem und hochwertigem Kundenerfolg. SailPoint konnte damit weiterhin für eine Kundenbindung von rekordverdächtigen 95 und mehr sorgen. Die Partner von SailPoint sind von entscheidender Bedeutung für die Erweiterung der Reichweite von SailPoint, da immer mehr Unternehmen klar wird, wie wichtig die Einführung einer identitätssensiblen Strategie für die Cybersicherheit ist.

Mit dem Preis des "Partner of the Year" ("Partner des Jahres") von SailPoint werden diejenigen globale Partner in den Mittelpunkt gestellt, die 2018 am meisten zur Geschäftsentwicklung bei SailPoint beigetragen haben. Die Gewinner des "Partner of the Year" 2018 sind: Accenture als "Worldwide Partner of the Year" ("Weltweiter Partner des Jahres"), Optiv für Nord-, Mittel- und Südamerika, Ignition für die Region EMEA und Bright Nexus für die Region APAC.

Für Partner, die erwiesenermaßen in der Lage sind, schnelle Kapitalrendite und Qualität für ihre Kunden zu liefern, hat SailPoint das neue Programm "Delivery Admiral" in Anerkennung ihrer Leistungen vorgestellt. SailPoint Delivery Admirals werden auf Grundlage der erwiesenermaßen erfolgreichen Realisierung mehrerer erfolgreicher Bereitstellungen bei sehr gut referenzierbaren, zufriedenen Kunden ausgewählt. Sie haben ferner ihr Engagement für Identity Governance und SailPoint bewiesen, behalten dabei kontinuierlich qualifizierte, zertifizierte Ressourcen bei und halten sich über die offene Identitätsplattform von SailPoint auf dem neuesten Stand.

Die SailPoint Delivery Admirals 2018 sind: Accenture, Column Information Security, Deloitte, Edgile, Focal Point Data Risk, Grabowsky, Identropy, IDMWORKS, Integral Partners, KeyData, KOGIT, KPMG, Optiv, One1Security, PwC und SILA.

"Unser globales Partnernetzwerk ist von essentieller Bedeutung, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden auf jeden Fall erstklassig beraten und betreut werden, damit sie beim Thema Identität bei SailPoint schnell Ergebnisse erhalten", sagte Andrew Kahl, Chief Customer Officer bei SailPoint."Aus diesem Grund betrachten wir unsere Partner als Erweiterung unseres eigenen Teams bei SailPoint und behandeln sie auch so. Ihr Erfolg ist Grundlage unseres Erfolges. Glückwünsche an unsere neu ernannten Delivery Admirals 2018 und die Partner des Jahres."

SailPoint: The Power of Identity

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identitäts-Governance für Unternehmen, macht Kunden auf der ganzen Welt die "Power of Identity" verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint gibt Unternehmen die Möglichkeit, in neue Märkte einzusteigen, ihre Belegschaft zu bewerten, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und global wettbewerbsfähig zu sein. Als Pionier in der Branche und Marktführer im Bereich Identitäts-Governance bietet SailPoint Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Regelkonformität. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in einer Vielzahl von Branchen zu seinen Kunden, darunter: 7 der 15 größten Banken, 4 der 6 größten Krankenkassen und Managed-Care-Anbieter, 9 der 15 größten Sach- und Unfallversicherer, 5 der 13 größten Pharmaunternehmen und 11 der 15 größten Bundesbehörden.

