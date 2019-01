Die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zur Bundeswehr:

Vom Wehrbeauftragten, der den Finger in all diese Wunden legt, kommt ein bemerkenswerter Satz: "Zurechenbare Verantwortung scheint in einem Labyrinth verzweigter Zuständigkeiten zu verschwinden." Das mag für den Einzelfall stimmen. Aber letztlich gibt es eine glasklare Verantwortung für diese Zustände - und die liegt bei der Politik, also bei der Verteidigungsministerin. Wenn sie vor der Bürokratie im eigenen Hause kapituliert, muss sie ihren Posten räumen./yyzz/DP/fba

