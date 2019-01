"Westfalen-Blatt' zu Gendersternchen:

"Mit der Info, das Generische Maskulinum gebe es wegen der Sprachökonomie überall, darf man Genderisten nicht kommen. Wenn man seine Rede nur an, sagen wir: Bürger adressiert, nicht auch an Bürgerinnen, stampfen sie wie kleine Kinder mit dem Fuß auf und greinen, sie fühlten sich nicht mitgemeint. Bei, sagen wir: Mörderinnen sind sie nicht so pingelig. Jeder, der glaubt, er müsse seine privaten Befindlichkeiten nach außen kehren, schraubt an der Sprache herum. In der Duden-Redaktion heißt es, Sprachveränderungen ließen sich "aushandeln". Murks: Sprachwandel erfolgt nicht durch Gremienbeschluss. Der Genderstern ist ein totgeborenes Kind. Junge? Oder Mädchen?/yyzz/DP/he

AXC0008 2019-01-30/05:35