"Die Welt" zum Bericht des Bundeswehrbeauftragten:

"Die Mangelwirtschaft besteht fort, und die Verwaltung des Mangels scheitert an organisierter Verantwortungslosigkeit - der Bericht des Wehrbeauftragten liest sich über weite Strecken wie eine Beschreibung der DDR-Volkswirtschaft. Die Bundeswehr braucht Reformen und die Androhung einer harten Hand. Es wäre fatal, wenn der Erfolg ausbliebe. Die Bundesregierung will eine Europa-Armee als Pfeiler weltpolitischer Selbstbehauptung der EU. Natürlich möchte Berlin dort Mitspracherechte haben, besonders in den nächsten Jahren, wenn über erste Strukturen und Einsatzprinzipien geredet wird. Wenn Deutschland aber weiterhin nur zwölf einsatzfähige Kampfhubschrauber hat, darf es allenfalls am Katzentisch zuhören, wie Frankreich die Zukunft plant."/yyzz/DP/fba

