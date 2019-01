In dieser Quartalssaison liefern sich zahlreiche Aktien einen Wettlauf - was ist schneller gefallen, die Erwartungen oder die Gewinne. Bei Apple hat man die Erwartungen ordentlich nach unten geschraubt und die wurden nun geschlagen. Nachbörslich kommen die Ergebnisse gut an. Wer bei Apple an eine mittel-bis langfristige Stabilisierung glaubt, greift zum Turbo-Bull GA0YH3 von Goldman ...

Den vollständigen Artikel lesen ...