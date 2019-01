Die Verkehrspolitikerin der Union, Daniela Ludwig, hat die Bahn zu Verbesserungen bei der Pünktlichkeit und beim Service aufgefordert. Vor einem neuen Spitzentreffen im Verkehrsministerium sagte die CSU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn lebe auch ein Stück weit von seinem guten Ruf: "Es muss alles darangesetzt werden, dass dieser erhalten bleibt."

Das Fahrgastaufkommen der Bahn steige kontinuierlich, das Güteraufkommen ebenfalls. "Die Erwartung an die Bahn ist daher ganz klar: Der Service und die Pünktlichkeit müssen besser werden. Aus meiner Sicht gibt es kein Erkenntnisproblem, sondern vielmehr ein Umsetzungsproblem." Abläufe müssten besser koordiniert und die Zuständigkeiten klarer gefasst werden.

"Darüber hinaus muss auch wieder deutlich mehr investiert werden", sagte Ludwig. Eine vernünftige Absprache der unterschiedlichen Ebenen wäre ein erster guter Schritt: "Es ist leider allzu oft so, dass Vereinbarungen, die in Berlin auf politischer Ebene mit der Bahn abgestimmt werden, in der Fläche entweder nicht oder nur teilweise ankommen. Das kann so nicht weitergehen."

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kommt am Mittwochnachmittag zum dritten Mal seit Jahresbeginn mit der Spitze des bundeseigenen Konzerns zusammen. Ludwig nimmt an dem Treffen im Verkehrsministerium teil./hoe/DP/jha

