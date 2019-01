Medienmitteilung

Umsatzentwicklung 2018

Emmi steigert Konzernumsatz deutlich

Luzern,30. Januar 2019 - Emmi erhöhte den Konzernumsatz im Jahr 2018 um 2.8 % aufCHF 3'457.4 Millionen. Organisch, das heisst währungs- und akquisitionsbereinigt, resultierte ein Zuwachs von 2.3 %. Dies ist das stärkste organische Wachstum seit 2014. Dessen breite Abstützung in den Divisionen Schweiz (+0.6 %), Americas (+5.6 %) und Europa (+4.4 %) ist erfreulich.

Umsatz Emmi Gruppe Geschäftsjahr 2018

in CHF Millionen Division Schweiz Division Americas Division Europa Division Global Trade Konzern Umsatz 2018 1'713.2 1'044.3 593.3 106.6 3'457.4 Umsatz 2017 1'730.7 949.8 564.1 119.7 3'364.3 Veränderung -1.0 % 10.0 % 5.2 % -10.9 % 2.8 % davon Akquisitionseffekt* -1.6 % 5.2 % -3.1 % -0.5 % 0.1 % davon Währungseffekt - -0.8 % 3.9 % - 0.4 % davon organisches Umsatzwachstum 0.6 % 5.6 % 4.4 % -10.4 % 2.3 %

*Die Akquisitionseffekte sind auf die folgenden Faktoren zurückzuführen:

Positive Faktoren:

- Akquisition Italian Fresh Foods (Italien, 1. März 2017)

- Beteiligungserhöhung Mexideli (Mexiko, 8. Oktober 2017)

Negative Faktoren:

- Verkauf Beteiligung an Venchiaredo (Italien, 31. Juli 2017)

- Verkauf eines Teils des Handelswarengeschäfts (Schweiz, 1. Januar 2018)

Emmi erwirtschaftete 2018 einen Konzernumsatz von CHF 3'457.4 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr (CHF 3'364.3 Millionen) bedeutet dies einen Zuwachs von 2.8 %. Organisch, das heisst bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, resultierte ein Umsatzwachstum von 2.3 %. Dieser Wert liegt innerhalb der angestrebten Bandbreite von 1.5 % bis 3.0 %, die Emmi im August 2018 bestätigt hatte. Die Umsätze der Division Americas bewegten sich am oberen Ende der Erwartungen. Die Division Schweiz übertraf die Erwartungen leicht, die Division Europa sogar deutlich.

Erfolgsfaktoren waren unter anderem Emmi Caffè Latte (Schweiz und Ausland), die italienischen Desserts, die internationalen Ziegenmilchprodukte (primär USA und Niederlande) sowie die dynamische Entwicklung in Tunesien und Chile.

Urs Riedener, CEO von Emmi, erläutert: "Wir sind zufrieden, dass wir ein deutliches organisches Wachstum erwirtschaftet haben. Mit der Forcierung des Markenwachstums, der guten Entwicklung von Nischen wie italienische Desserts und Ziegenmilchprodukte sowie dem Aufwind in den aufstrebenden Märkten Tunesien, Chile und Mexiko stimmt auch die Qualität des Wachstums. Wir gehen davon aus, dass die Akquisitionen der letzten Jahre die Umsatzentwicklung auch weiterhin stärken werden."

DivisionSchweiz:Höhere Milchpreise als Hauptgrund für Umsatzwachstum

Umsatz nach Produktgruppen: Division Schweiz in CHF Millionen Umsatz

2018 Umsatz

2017 Differenz

2018/2017 Akquisitions-

effekt Wachstum

organisch Molkereiprodukte 676.4 662.0 2.2 % - 2.2 % Käse 450.4 475.6 -5.3 % -3.5 % -1.8 % Frischprodukte 341.7 343.9 -0.6 % -0.4 % -0.2 % Frischkäse 107.9 107.8 0.1 % -6.0 % 6.1 % Pulver/Konzentrate 61.3 67.5 -9.2 % - -9.2 % Übrige Produkte/Dienstleistungen 75.5 73.9 2.0 % -4.9 % 6.9 % Total Schweiz 1'713.2 1'730.7 -1.0 % -1.6 % 0.6 %

In der Division Schweiz ging der Umsatz um 1.0 % zurück, von CHF 1'730.7 Millionen auf CHF 1'713.2 Millionen. Organisch, das heisst bereinigt um Devestitionseffekte, resultierte ein Wachstum von 0.6 %. Der Devestitionseffekt ergab sich durch den Verkauf eines Teils des Handelswarengeschäfts an Coop. Dieses war 1998 mit dem Kauf des Coop-Käsezentrums im bernischen Kirchberg an Emmi übergegangen. Der Teil, bei dem Coop direkte Beziehungen zu den Lieferanten pflegt, wurde per Anfang 2018 an Coop zurückverkauft. Entsprechende Effekte sind in den Segmenten Käse, Frischprodukte, Frischkäse sowie Übrige Produkte/Dienst-leistungen zu finden.

Emmi hatte für die Division Schweiz ein organisches Umsatzwachstum von 0 % bis 0.5 % prognostiziert. Der Umsatz im Heimmarkt Schweiz lag folglich leicht über den Erwartungen, trotz des anhaltend hohen Preisdrucks auf Kundenseite. Die positive Entwicklung des ersten Halbjahres konnte im weiteren Verlauf des Jahres somit bestätigt werden.

Bei den Molkereiprodukten (Milch, Rahm, Butter) resultierte ein deutlich höherer Umsatz, was primär eine Folge der höheren Milchpreise ist. Beim Käse legte der Luzerner Rahmkäse und Le Petit Chevrier zu, während die Verkäufe von Fondue und AOP-Käse rückläufig waren. Dies ist unter anderem auf die um 3.2 % höheren Käseimporte zurückzuführen (Quelle: TSM Treuhand). Bei den Frischprodukten verzeichneten Emmi Caffè Latte und die neuen proteinangereicherten Produkte steigende Umsätze, während Yoqua und die Eigenmarken des Handels rückläufig waren. Die Frischkäseumsätze profitierten vom warmen Sommer, der zu einem höheren Mozzarella-Absatz führte.

Der Anteil der Division Schweiz am Konzernumsatz betrug 49.6 % (Vorjahr 51.4 %).

Division Americas: Umsatz knackt die Milliardengrenze

Umsatz nach Produktgruppen: Division Americas in CHF Millionen Umsatz

2018 Umsatz

2017 Differenz

2018/2017 Akquisitions-

effekt Währungs-

effekt Wachstum

organisch Käse 444.9 404.0 10.1 % 5.5 % -0.3 % 4.9 % Molkereiprodukte 283.2 266.1 6.4 % 0.2 % -2.2 % 8.4 % Frischprodukte 206.1 196.8 4.7 % 0.2 % -0.4 % 4.9 % Frischkäse 12.3 2.6 >100 % >100 % -10.0 % 94.4 % Pulver/Konzentrate 4.8 5.3 -9.6 % 0.1 % -0.6 % -9.1 % Übrige Produkte/Dienstleistungen 93.0 75.0 24.0 % 24.8 % 0.4 % -1.2 % Total Americas 1'044.3 949.8 10.0 % 5.2 % -0.8 % 5.6 %

Die Division Americas umfasst die Märkte USA, Kanada, Mexiko, Chile, Tunesien, Spanien (ohne Lácteos Caprinos) und Frankreich.

Der Umsatz stieg von CHF 949.8 Millionen auf CHF 1'044.3 Millionen: ein Zuwachs von 10.0 %. Organisch, das heisst bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, resultierte ein Plus von 5.6 %. Dies liegt am oberen Ende der prognostizierten 4 % bis 6 %.

Der positive Akquisitionseffekt ist auf die konsolidierungswirksameBeteiligungserhöhung am Premium-Food-Importeur Mexideli zurückzuführen.

Die positive organische Umsatzentwicklung war breit abgestützt. In den Märkten Tunesien, Chile und den USA konnten die Umsätze deutlich gesteigert werden. Dies erklärt die starke Entwicklung der Segmente Molkereiprodukte, Frischprodukte und Käse. In Spanien konnte der Umsatz mit Emmi Caffè Latte gesteigert werden.

Umsatzhemmend wirkte sich vor allem der Preiskampf auf Eigenmarken-Jogurts in Spanien und im Bereich abgepackter Käse in Frankreich aus.

Der Anteil der Division Americas am Konzernumsatz betrug 30.2 % (Vorjahr 28.2 %).

Division Europa: breit abgestütztes Umsatzwachstum über unseren Erwartungen

Umsatz nach Produktgruppen: Division Europa in CHF Millionen Umsatz

2018 Umsatz

2017 Differenz

2018/2017 Akquisitions-

effekt Währungs-

effekt Wachstum

organisch Frischprodukte 264.5 227.5 16.2 % 1.7 % 4.1 % 10.4 % Käse 127.8 125.0 2.2 % - 3.8 % -1.6 % Molkereiprodukte 109.0 108.1 0.7 % - 3.8 % -3.1 % Frischkäse 51.0 69.8 -27.0 % -30.4 % 2.8 % 0.6 % Pulver/Konzentrate 32.2 26.5 21.8 % - 4.6 % 17.2 % Übrige Produkte/Dienstleistungen 8.8 7.2 23.2 % - 4.5 % 18.7 % Total Europa 593.3 564.1 5.2 % -3.1 % 3.9 % 4.4 %

In der Division Europa stieg der Umsatz von CHF 564.1 Millionen auf CHF 593.3 Millionen, ein Wachstum von 5.2 %. Organisch, das heisst bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, wurde ein Zuwachs von 4.4 % erzielt. Damit wurden die Erwartungen von Emmi deutlich übertroffen. Im August hatte Emmi ein organisches Umsatzwachstum von 2 % bis 4 % prognostiziert.

Die positiven Akquisitionseffekte sind auf die Akquisition von Italian Fresh Foods (Frischprodukte), die negativen auf den Verkauf der Anteile an Venchiaredo (Frischkäse) zurückzuführen.

Entscheidende Wachstumsfaktoren waren die deutlich höheren Verkäufe von Emmi Caffè Latte und von den italienischen Spezialitätendesserts aller drei Dessertgesellschaften, die sich positiv auf das Segment Frischprodukte auswirkten. Der Bereich Käse entwickelte sich organisch ingesamt leicht negativ, was primär auf den tieferen AOP-Käseumsatz zurückzuführen ist. Kaltbach und Der Scharfe Maxx hingegen stiessen in Deutschland auf eine hohe Resonanz und sorgten für steigende Verkäufe in diesem Markt.

Die Umsätze bei der Biomilch der Gläserne Molkerei waren verhalten, was zu einem Rückgang bei den Molkereiprodukten führte.

Der Anteil der Division Europa am Konzernumsatz betrug 17.1 % (Vorjahr 16.8 %).

Division Global Trade: Unterschiedliche Entwicklung in Schwellenmärkten

Die Division Global Trade beinhaltet primär Direktverkäufe aus der Schweiz an Kunden in Ländern, in denen Emmi keine eigenen Gesellschaften hat. Dazu gehören die asiatischen und osteuropäischen Märkte, die meisten südamerikanischen Länder und die Arabische Halbinsel.

Der Umsatz belief sich auf CHF 106.6 Millionen gegenüber CHF 119.7 Millionen im Vorjahr. Entsprechend resultierte ein Rückgang von 10.9 %, respektive organisch von 10.4 %.

Die negative Entwicklung ist vor allem auf die rückläufigen Entlastungsexporte von Butter und Milchpulver zurückzuführen. Verschiedene wertige Exporte, insbesondere Käseexporte in aufstrebende Länder sind hingegen gewachsen. Damit konnten rückläufige Verkäufe in China (Milch und Frischprodukte) weitgehend kompensiert werden.

Der Anteil der Division Global Trade am Konzernumsatz betrug 3.1 % (Vorjahr: 3.6 %).

Ausblick

Emmi bestätigt die im August abgegebene Gewinnprognose für das Jahr 2018.

Den Ausblick für die Umsatz- und Gewinnentwicklung im Jahr 2019 gibt Emmi anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 bekannt. Die Analysten- undMedienkonferenzenfinden am Donnerstag, 28. Februar 2019 in Luzern statt.

