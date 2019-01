Cartier Resources hat neue Bohrergebnisse von der Chimo-Mine veröffentlicht, die die Fortsetzung der Goldmineralisierung unter dem historischen Bergwerk bestätigen. Die Aktie bietet derzeit eine günstige Einstiegschance für mutige Anleger.

Goldmineralisierung unter der alten Mine

Cartier Resources (0,105 CAD | 0,06 Euro; CA1467721082) hat neueste Bohrergebnisse von seiner Chimo-Mine in Quebec veröffentlicht. Die Bohrungen stammen aus einer Tiefe von 1.100 Metern, liegen also unter dem früheren Bergwerk, und erweitern die sogenannte Zone 6N1 (zur Abbildung). Die Mineralisierung ist in diesem Bereich weiterhin in alle Richtungen offen und bietet somit die Chance, durch weitere Bohrungen die mineralisierten Zonen zu erweitern. Das Highlight der Bohrungen war ein 6 Meter breiter Abschnitt mit einem Goldgehalt von 5,7 g/t Gold, der 11,4 g/t Gold auf 2,5 Meter und 6,7 g/t Gold auf 1 Meter beinhaltete (zu den Details). Die neuen Ergebnisse stammen aus ...

