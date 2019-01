Der Euro hat zur Wochenmitte weiter über der Marke von 1,14 US-Dollar notiert. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1440 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,1422 Dollar festgesetzt.

Unter Druck stand am Morgen das britische Pfund angesichts des erhöhten Risiko eines ungeordneten Brexit. Am Vorabend hatte das britische Parlament der Regierung den Auftrag erteilt, die Brexit-Bedingungen mit der EU neu zu verhandeln. Es geht vor allem um die Auffanglösung für die irisch-nordirische Grenze. Abgelehnt wurden dagegen Anträge zur Verschiebung des Brexit-Datums Ende März.

Am Mittwoch rückt gegen Abend mitteleuropäischer Zeit die amerikanische Geldpolitik in den Mittelpunkt. Die US-Notenbank Fed wird neue Entscheidungen bekanntgeben. Es wird nicht mit einer abermaligen Zinsanhebung gerechnet, nachdem bereits mehrere hochrangige Zentralbanker eine Zinspause angedeutet hatten. Fachleute erwarten am Abend eine Bekräftigung dieser Haltung./bgf/mis

ISIN EU0009652759

