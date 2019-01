Die Privatbank Berenberg hat TLG Immobilien nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 26,50 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Aus fundamentaler Sicht bleibe er positiv gestimmt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Fokus rücke nun die außerordentliche Aktionärsversammlung im März, die der Großaktionär Ouram Holdings verlangt hat, um personelle Änderungen im Aufsichtsrat durchzusetzen./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 06:18 / GMT

