Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analystin Stacy Pollard sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von beeindruckenden Resultaten des Softwarekonzerns, was jedoch weniger für den Ausblick gelte./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 22:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 00:15 / GMT

ISIN DE0007164600

AXC0052 2019-01-30/07:48