Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Zahlen von 37 auf 37,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Den Glauben von Optimisten an eine Erholung im Bereich "Professional Healthcare" hält Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie für verfrüht. Die Margenentwicklung verdiene bei dem Hersteller von Gesundheitstechnik mehr Aufmerksamkeit, sei aber abhängig von Einmaleffekten./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2019 / 20:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-01-29/22:45

ISIN: NL0000009538