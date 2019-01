Die Wirecard-Aktien haben am Mittwochmorgen nach überraschend vorgelegten Eckdaten etwas an Boden verloren. Die zuletzt gut gelaufenen Papiere verloren knapp eine Stunde vor Start des Xetra-Handels bei der Handelsplattform L&S rund 0,6 Prozent auf 166,40 Euro im Vergleich zum letzten Xetra-Schluss. Händler stuften die leichten Verluste eher als eine Reaktion auf die zuletzt deutlichen Kursgewinne denn auf die Zahlen ein. Diese hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen.

Die Aktie des Zahlungsdienstleisters hat in diesem Jahr bereits um 26 Prozent zugelegt. Seit dem Zwischentief im vergangenen November infolge der Schwäche von Techwerten weltweit und der ersten Neusortierung seitens der Investoren nach dem Dax-Aufstieg Wirecards im September summiert sich das Plus sogar auf fast 35 Prozent. Von dem Höchstkurs kurz vor dem Aufstieg in den Dax in Höhe von 199 Euro ist das Papier aber noch einiges entfernt./zb/mis

