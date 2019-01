Nach den massiven Kursverlusten zu Beginn des Jahres 2018 mit einem Rücksetzer von 192,46 Euro auf ein vorläufiges Niveau von 138,60 Euro setzte ab Juli eine signifikante Stabilisierung im Wertpapier der Volkswagen Vorzüge ein. Diese wurde nach dem Crash von zunehmender Volatilität begleitet, die ihren Höhepunkt Anfang November letzten Jahres erreichte. Anschließend nahm die Schwankungsbreite wieder merklich ab, genau dieser Umstand es das, der nun gewisse Schlussfolgerungen aus dem Kursverlauf der Volkswagen-Aktie zulässt.

Seltene Formation

In der Charttechnik stehen derartige Kursverläufe in Form eines Diamanten am Ende einer Trendbewegung häufig für einen Richtungswechsel. Nach den vorausgegangenen Kursverlusten könnte sich am Ende bei regelkonformer Auflösung der Formation wieder ein Aufwärtstrend einstellen und zumindest der Volkswagen-Aktie wieder auf die Beine helfen. Aber Achtung, Investoren sollten sich des längeren Anlagehorizonts bewusst sein, der sogar das gesamte Jahr einnehmen kann.

Dynamischer Kursausbruch möglich

Anlegern kommt derzeit das relativ neutrale Kursniveau in der Volkswagen-Aktie zugute, das Wertpapier notiert in der Mitte der Diamantformation. ...

