Die comdirect Gruppe (ISIN: DE0005428007) hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Vorsteuerergebnis in Höhe von 70,7 Millionen Euro abgeschlossen (Vorjahr: 94,9 Millionen Euro).

Die Eigenkapitalrendite vor Steuern lag bei 11,3 Prozent (Vorjahr 15,8 Prozent). "Wir haben die Investitionen für Wachstum und Weiterentwicklung deutlich erhöht und trotzdem ein ordentliches Ergebnis erzielt", sagt Arno Walter, Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG. "Im abgelaufenen Jahr haben wir uns mit dem vereinbarten Verkauf von ebase auf unser Kerngeschäft B2C fokussiert, verstärkt investiert und für eine weiterhin starke Position in der Zukunft aufgestellt. Dies zeigt sich in einem signifikant beschleunigten und nachhaltigen Wachstum hinsichtlich Kundenzahl und Kundenvermögen genauso wie in einer ganzen Reihe neuer innovativer Leistungen für unsere Kunden."

Neu: Wertpapiere per Chat ordern

Als smarter Finanzbegleiter hat comdirect bei der Entwicklung neuer Produkte und Services insbesondere die Bedürfnisse einer zunehmend mobilen und digitalen Gesellschaft im Fokus. Banking und Brokerage sollen sich in die Lebenswelt der Kunden einfügen und so einfach, schnell und bequem wie möglich sein. Beispiele dafür sind die Angebote von Google Pay und Apple Pay, durch die comdirect Kunden seit dem jeweiligen Marktstart in Deutschland einfach und sicher mit dem Smartphone bezahlen können. Seit Dezember können Neukunden außerdem ein Depot innerhalb weniger Minuten vollständig digital eröffnen. comdirect setzt dafür als erste Bank das E-Ident-Verfahren in der eigenen App ein. E-Ident ist eine innovative Möglichkeit zur sofortigen Identitätsfeststellung mit dem Personalausweis im Scheckkartenformat. Ein weiteres Beispiel ist die innovative comdirect App, die Chat- und Sprachüberweisungen bietet. Für ihre intuitive Bedienbarkeit erhält sie den German Design Award 2019. Walter: "comdirect gehört seit Jahren zu den innovativsten Banken Deutschlands. Genauso soll es 2019 weitergehen." Walter verweist auf die neue Chat-Order, die ab sofort in der iOS-Version der comdirect App verfügbar ist: "Der Kauf einer Aktie funktioniert jetzt so einfach wie das Senden einer Nachricht über einen Messenger. comdirect ist damit der erste Anbieter im deutschen Markt."

