The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1945947635 SYDBANK 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1946004451 TELEFON.EMI. 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA N5OA XFRA BMG657722077 NORDIC AMER.OFFSH. DL-,10 EQ00 EQU EUR N

CA 0Q0 XFRA KYG851581069 STONECO A DL-,000079365 EQ00 EQU EUR N

CA WAEC XFRA SE0007074844 WALLENSTAM B FRI.0,333333 EQ01 EQU EUR N

CA 5F1 XFRA SG1W35938974 FIRST RESOURCES LTD O.N. EQ01 EQU EUR N