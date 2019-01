FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UIMZ XFRA LU1215452928 UBS-ETF-FA.MS.EMU PV EOAD 0.040 EUR

UIM2 XFRA LU1215451524 UBS-ETF-FA.MS.EMU QU EOAD 0.035 EUR

UIM8 XFRA LU1215455947 UBS-ETF-F.M.EMU TSY EOAD 0.079 EUR

C7K XFRA GB00B0YD2B94 COHORT PLC 0.033 EUR

UIMC XFRA LU1484799769 UBS-BBMSCIEALCSUETF ADEO 0.075 EUR

571 XFRA US03675Y1038 ANTERO MIDSTR.GP LP -,01 0.143 EUR

2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.070 EUR

1OY XFRA GB0009292243 VICTREX PLC LS-,01 1.482 EUR

SOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.049 EUR

FRC4 XFRA LU1645381689 UBS-B.BA.E.I.L.10+ U.EOAD 0.081 EUR

MDBU XFRA LU1852212965 UBS ETF-S.D.B.B ADLD 0.035 EUR

UEFE XFRA LU1720938841 UBS-JPM EMFELCB ETF ADDL 0.306 EUR