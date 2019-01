FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.01.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SEAA XFRA LU1645385839 UBS-JPM US EM D.BD1-5ADDL 0.276 EUR

UEFD XFRA LU0671493277 UBS-ETF-MSCI EMU S.C.EOAD 0.244 EUR

UIMT XFRA LU0629460832 UBS-ETF-MSCI PAC.S.R.DLAD 0.682 EUR

UIMR XFRA LU0629460675 UBS E.-MSCI EMU S.R.EOAD 0.264 EUR

UIMP XFRA LU0629460089 UBS ETF-MSCI USA S.R.ADDL 0.551 EUR

UIMM XFRA LU0629459743 UBS-ETF-MSCI WLD.S.R.DLAD 0.549 EUR

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.019 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.014 EUR

H4ZK XFRA DE000A1H49V6 HSBC MSCI TR UC. ETF DZ 0.006 EUR

H4ZQ XFRA DE000A1JF7M8 HSBC MSCI S.AFR.CAPP. DZ 0.408 EUR

H4ZL XFRA DE000A1JXC78 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ 0.150 EUR

H4ZM XFRA DE000A1JXC86 HSBC MSCI RU CAP.UC.ETFDZ 0.300 EUR

3NZ XFRA US9582541044 WESTERN GAS PARTN. LP UTS 0.857 EUR

NWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.393 EUR

2H4 XFRA GB00BD0NVK62 HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01 0.099 EUR

TQJ XFRA US82669G1040 SIGNATURE BANK DL-,01 0.490 EUR

SIEB XFRA US8261975010 SIEMENS AG SP. ADR 1/ 1/2 1.880 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.197 EUR

PWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.645 EUR

PFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.315 EUR

PP21 XFRA US7127041058 PEOPLE'S UTD FINL DL -,01 0.153 EUR

PCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.490 EUR

98P XFRA US69349H1077 PNM RESOURCES INC. 0.254 EUR

NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.157 EUR

NRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.026 EUR

HAS XFRA US4180561072 HASBRO INC. DL-,50 0.551 EUR

GTR XFRA US3825501014 GOODYEAR TIRE RUBBER 0.140 EUR

FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.127 EUR

ETRA XFRA US2692464017 E TRADE FINL NEW DL-,01 0.122 EUR

VC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.044 EUR

CS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.254 EUR

CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.074 EUR

CSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.334 EUR

FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.402 EUR

AES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.119 EUR