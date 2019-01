FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A

64B XFRA US0974881007 BOJANGLES INC. DL-,01

O1GA XFRA CA3932102088 THE GREEN ORG.DUTCH.HLDGS

5DM XFRA US2574541080 DOMINION ENGY MIDSTREAM P