Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Den stärksten Auftragseingang in zehn Jahren werde der Markt positiv aufnehmen, aber womöglich überschatteten die verfehlten Erwartungen an die Margen in den Bereichen Energiemanagement und Gebäudetechnologie, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer ersten Reaktion am Mittwoch./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 07:07 / GMT

ISIN DE0007236101

AXC0071 2019-01-30/08:40