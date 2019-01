(JK-Trading.com) - Der DAX präsentierte sich am Dienstag zwar mit einer Handelsspanne von rund 100 Punkten relativ volatil, technisch bleibt aber alles beim Alten. Nach der Kassaeröffnung um 9 Uhr kam es zu einem kurzen Stint auf der Unterseite, wie in der gestrigen Betrachtung aufgegriffen, tatsächlich bis in die Region um 11.130/150 Punkte, wo sich der deutsche Leitindex dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...