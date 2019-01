FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch nach dem Start des Spezialistenhandels in der Kasse. Der März-Kontrakt fällt um 16 auf 11.186 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.237 und das -tief bei 11.181 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 1.700 Kontrakte. Damit liegt der Future weiterhin in der kurzfristigen Konsolidierung. Um 11.180 verläuft auch der kurzfristige Aufwärtstrend. "Ein Verlassen zur Seite würde noch nicht das Ende der übergeordneten Erholung bedeuten", so ein Marktanalyst.

January 30, 2019 02:12 ET (07:12 GMT)

