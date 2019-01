Die US-Börse Nasdaq kommt ihrer Rivalin Euronext im Rennen um die Übernahme der Osloer Börse in die Quere. Über ihre Tochter Nasdaq AB bietet sie nun gut 6,54 Milliarden Kronen (672 Mio Euro) für den Osloer Finanzhandelsplatz, wie sie am Mittwoch in Oslo und Stockholm mitteilte. Euronext hatte für Oslo Børs VPS an Heiligabend eine Offerte über 6,24 Mrd Kronen vorgelegt.

Je Aktie bietet die Nasdaq 152 norwegische Kronen und damit 5 Prozent mehr als Euronext, deren Gebot bei 145 Kronen liegt. Zudem sollen die Aktionäre, die das Nasdaq-Gebot annehmen, bis zur Erfüllung oder Nichterfüllung aller Angebotsbedingungen 6 Prozent Zinsen auf den Angebotspreis erhalten.

Nach eigenen Angaben haben einige Aktionäre bereits zugesagt, die Nasdaq-Offerte anzunehmen. Die Zusagen umfassten gut 35 Prozent der Anteile, hieß es. Euronext hatte nach Angaben vom Dezember für fast 50 Prozent der Aktien entsprechende Zusagen erhalten./stw/jha/

ISIN NL0006294274 US6311031081

AXC0072 2019-01-30/08:43