Die im DAX notierte Merck und der chinesische Internet-Gigant Tencent kooperieren. Konkret: Die Zusammenarbeit mit Tencent wird sich nach Auskunft von Merck in erster Linie darauf konzentrieren, das öffentliche Bewusstsein für Erkrankungen zu erhöhen und besser zugängliche Gesundheitsdienste über digitale Plattformen in China bereitzustellen. "Im Rahmen dieser Zusammenarbeit mit Tencent werden wir gemeinsam die innovative Kombination von patientenzentrierter Gesundheits-Versorgung und digitalen Plattformen untersuchen. Dies bringt uns der Erfüllung unserer Mission einen Schritt näher, im Leben von 40 Millionen Patienten in China bis zum Jahr 2025 Entscheidendes zu bewirken", wurde Rogier Janssens, Geschäftsführer des Biopharma-Unternehmensbereiches von Merck in China, per Pressemitteilung zitiert.

Aktie unter Buchwert

Ein riesiger Markt somit für Merck. Mittels der Zusammenarbeit mit Platzhirsch Tencent könnte Merck den Bekanntheitsgrad seiner Medikamente signifikant steigern. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen laut Merck dabei alle Therapiebereiche, in denen der Healthcare-Unternehmensbereich von Merck in ...

