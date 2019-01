FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 7 Ticks niedriger bei 165,19 Prozent, verglichen mit 165,26 Prozent zum Schluss des Vortages. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,24, das -tief bei 165,09 Prozent. Umgesetzt worden sind bisher knapp 10.000 Kontrakte.

Die Indikatoren stehen laut Helaba auf Kauf und untermauerten so die "konstruktive Charttechnik". Allerdings bremse die negative Differenz des RSI den Optimismus. Erste Haltemarken sieht das Haus an der 21-Tagelinie bei 164,56 und an der Oktober-Trendlinie bei 164,45 Prozent. Darunter drohten Verluste bis 164,01/11 und 163,84. Hürden seien bei 165,30 und 165,54 zu finden. Impulse könnten unter anderem vom ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA ausgehen.

January 30, 2019

