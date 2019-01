Sparta AG: Vorläufiges Ergebnis 2018 DGAP-Ad-hoc: Sparta AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis Sparta AG: Vorläufiges Ergebnis 2018 30.01.2019 / 08:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorläufiges Ergebnis 2018 Hamburg, 30.01.2019 Nach vorläufiger Berechnung reduzierte sich das wirtschaftliche Reinvermögen (Eigenkapital unter Berücksichtigung stiller Reserven) der Sparta AG im Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich um 16,0%. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (2014 bis 2018) ergab sich damit ein durchschnittlicher Anstieg von 7,7% p.a., der damit im Rahmen der am 10.12.2018 konkretisierten Prognose von 7,0% bis 9,0% liegt. Sparta erzielte im Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich einen - bislang noch nicht festgestellten und ungeprüften - Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. EUR 1,4 Mio. (Vorjahr Jahresüberschuss von EUR 16,7 Mio.). Das Eigenkapital verringerte sich damit auf rund EUR 74,5 Mio. (Vorjahr EUR 75,9 Mio.) oder ca. EUR 98 je Aktie. Die vorläufigen Zahlen unterliegen dem Vorbehalt der Abschlussprüfung und der Feststellung des nach den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat. Die endgültigen Zahlen und der geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 werden Ende März 2019 veröffentlicht. Der Vorstand Kontakt: Dr. Martin Possienke Christoph Schäfers Vorstand SPARTA AG Brook 1 20457 Hamburg Fon: + 49 (0) 40 - 37 41 10 20 Fax: + 49 (0) 40 - 37 41 10 10 e-mail: m.possienke@sparta.de e-mail: c.schaefers@sparta.de http://www.sparta.de 30.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sparta AG Brook 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040-374110-20 Fax: 040-374110-10 E-Mail: info@sparta.de Internet: www.sparta.de ISIN: DE000A0NK3W4 WKN: A0NK3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 770861 30.01.2019 CET/CEST ISIN DE000A0NK3W4 AXC0074 2019-01-30/08:50