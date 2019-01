Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LVMH nach Umsatzzahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 317 Euro belassen. Auf Konzernebene habe die Umsatzentwicklung des französischen Luxusgüterunternehmens mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Sparte Mode und Leder habe das Erlösplus mit 17 Prozent die Konsensschätzung aber deutlich übertroffen. Sie rechnet auch weiterhin mit Marktanteilsgewinnen für die Marken von LVMH./stk/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-01-30/08:49

ISIN: FR0000121014