Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch nahezu unbewegt in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 165,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,19 Prozent. In ganz Europa war der Handelsstart verhalten.

Zur Wochenmitte steht zum einen der US-chinesische Handelskonflikt im Fokus. Eine neue Gesprächsrunde zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt soll den schweren Disput entschärfen. Der amerikanische Finanzminister Steve Mnuchin hatte sich am Dienstag optimistisch gezeigt und so für gute Stimmung gesorgt.

Gegen Abend mitteleuropäischer Zeit rückt die amerikanische Geldpolitik in den Mittelpunkt. Die US-Notenbank Fed wird neue Entscheidungen bekanntgeben. Es wird nicht mit einer abermaligen Zinsanhebung gerechnet, nachdem bereits mehrere hochrangige Zentralbanker eine Zinspause angedeutet hatten. Fachleute erwarten am Abend eine Bekräftigung dieser Haltung./bgf/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

