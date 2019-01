Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Engie von 19,50 auf 18,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Trotz seiner konservativen Annahmen sowohl für das Nukleargeschäft als auch für die Geschäfte in Lateinamerika prognostiziere er für den Versorger ein ausgezeichnetes Wachstum, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt sei bei Engie vorsichtig, aber die Aktie könnte nach dem Kapitalmarkttag, auf dem das Management die angepeilte Wachstumsrate von zehn Prozent in den kommenden Jahren bestätigen dürfte, weiter aufwerten./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2019 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 00:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0010208488