Die australische Hochtief -Tochter Cimic hat eine Verlängerung ihres Dienstleistungsvertrags für die Bahn in der Metropole Sydney erhalten. Die zum Unternehmen gehörende UGL werde ab Juli für zwei weitere Jahre Wartungs- und Logistikdienstleistungen für einen Teil der städtischen Personenverkehrsflotte übernehmen, teilte Cimic am Mittwoch in Sydney mit. Der Auftrag bringe der Hochtief-Tochter einen zusätzlichen Umsatz in Höhe von 277 Millionen Australischen Dollar (173,4 Mio Euro)./mne/men/mis

