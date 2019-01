Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Post von 36 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Post sei für ihn zwar weiterhin ein "Top Pick", doch das Feedback von Research-Kunden der Deutschen Bank zum Logistikkonzern sei negativ gewesen, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei bemängelt worden, dass das Post-Management zu optimistisch hinsichtlich des Ausblicks gewesen und die Profitabilität schwer einschätzbar sei. Er habe unter anderem wegen der geringer als erwarteten Porto-Erhöhung seine Ebit-Prognosen gesenkt und entsprechend das Kursziel angepasst./stk/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2019 / 03:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-01-30/09:15

ISIN: DE0005552004