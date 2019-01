Viel hat sich am gestrigen Handelstag nicht getan. Der deutsche Leitindex startete mit Verlusten, arbeitete sich aber schnell in die Pluszone vor. Am Ende lag er bei 11.219 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,1 Prozent.



Marktidee: Pfizer Pfizer hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Prognosen der Analysten errreicht. Sorgen macht allerdings der Ausblick auf 2019. Trotzdem drehte die Aktie nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Dabei sprang der Kurs auch über wichtige charttechnische Marken.